対ＧＤＰの経常赤字4.7％に、フィッチ

フィリピン対ＧＤＰの経常赤字4.7％に、フィッチ経済国・地域フィリピン業種経済関連タグ中国フィリピン米国金融一般その他サービスマクロ経済統計貿易ＧＤＰ蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計往来正常化で対外宣伝を強化 香港政府、経済巻き返しの年へ香港経済マクロ経済統計保健医療観光政策・法律・規制23年経済成長、４％台に減速か 民間機関、輸出鈍化や内需縮小懸念マレーシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般対ＧＤＰの経常赤字4.7％に、フィッチフィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス22/23年度の経済成長率7.0％、政府推定インド経済マクロ経済統計政治一般河南鄭州の成長率目標、23年は「７％」中国-河南経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計ＧＭの中国販売、22年は２割減に中国-全国車両貿易統計自動車蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計上海汽の22年販売３％減、４年連続マイナス中国-上海車両貿易統計自動車往来正常化で対外宣伝を強化 香港政府、経済巻き返しの年へ香港経済マクロ経済統計保健医療観光政策・法律・規制22年の工業原材料輸入、55％増の57.6億ドルミャンマー製造マクロ経済貿易統計その他製造23年経済成長、４％台に減速か 民間機関、輸出鈍化や内需縮小懸念マレーシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般関連記事財政赤字の対ＧＤＰ比縮小、フィッチ見通しフィリピン経済マクロ経済財政経常赤字、対ＧＤＰ比4.3％に拡大もフィリピン経済マクロ経済貿易金融一般財政フィッチ、タイの21年経常赤字の可能性指摘タイ経済マクロ経済貿易統計今年のＧＤＰゼロ成長、フィッチが下方修正マレーシア経済マクロ経済銀行の資本再構成コストは対ＧＤＰ比11.5％――英フィッチ予測マレーシア金融一般政策・法律・規制