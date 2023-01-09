新規感染546人、４日連続減少（８日）

シンガポール新規感染546人、４日連続減少（８日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事新規感染684人、３日連続減少（７日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染776人、11カ月ぶり低水準（５日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染846人、５日連続で減少（４日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1290人、４日連続減少（26日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1570人、前週同日から減少（３日）シンガポール社会保健医療社会一般