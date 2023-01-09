トンブリ病院、中国人増加に備え病床拡大

タイトンブリ病院、中国人増加に備え病床拡大医薬NEW国・地域タイ業種医薬関連タグタイ保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事トンブリ病院、中国企業と山東省で病院開発タイ医薬保健医療設備投資建設・プラントトンブリ病院、タイと中国で６病院買収タイ医薬保健医療設備投資トンブリ病院がミャンマーで合弁、２軒開発タイ医薬保健医療設備投資卸売り不動産建設・プラント小売りトンブリ病院がカンボジア進出、ミャンマーに続きカンボジア医薬保健医療設備投資建設・プラントナコントン病院、今年は2割増収見込みタイ医薬統計決算保健医療建設・プラント