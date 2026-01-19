25年のＥＶ登録、地方は３割

タイ25年のＥＶ登録、地方は３割前年と同率、ＢＹＤは44％に上昇PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ自動車電機統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略寧徳時代、中国長安汽車との提携強化中国福建車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造機械空運車部品NEW国産ＥＶシェア下落、テスラ・ＢＹＤが躍進韓国車両統計自動車車部品NEW長安汽車、タイでのＥＶ生産20万台に倍増へタイ車両自動車電機環境NEW25年のＥＶ登録、地方は３割 前年と同率、ＢＹＤは44％に上昇タイ車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW吉利、電動ピックアップの販売目標３千台タイ車両自動車NEW中国ブランドＥＶ、年間１万台を国内生産ミャンマー車両自動車電機NEW自動車統計北京現代汽車、25年は21万台販売中国北京車両統計自動車NEWｂＺ３Ｘの運転支援走行、25年は2602万キロ中国広東車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW一汽アウディ、30年に70万台販売へ中国吉林車両統計自動車ＩＴ一般通信NEW25年の固定資産投資、36年ぶりマイナスに中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメントインフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW25年４Ｑの設備稼働率は74.9％、前年比低下中国経済マクロ経済統計NEW25年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに鈍化中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWタイの最新ニュースデュシタニ、25年はホテル運営受託が24軒にタイ観光観光NEW長安汽車、タイでのＥＶ生産20万台に倍増へタイ車両自動車電機環境NEWラマ２世通りでクレーン落下、２人死亡タイ運輸建設・プラント陸運事件各国・地域のトップ記事香港本土出身男性との結婚増加社会統計社会一般文化・宗教NEW台湾台湾半導体の「４割」米国にPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般NEW韓国半導体集積地に移転論が浮上PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ