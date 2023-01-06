高級ＥＶブランド発表、1500万円以上＝ＢＹＤ

中国-全国高級ＥＶブランド発表、1500万円以上＝ＢＹＤ車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国日本自動車関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波高級ＥＶブランド発表、1500万円以上＝ＢＹＤ中国-全国車両自動車NEW韓国電池３社、１～11月シェア23.2％に縮小韓国車両自動車車部品NEWＥＶ充電機器、国規定の技術要件適用を提案ベトナム車両自動車二輪車その他製造NEW中国、比に３兆円の投資約束 ＥＶや再エネなど、経済関係強化フィリピン経済マクロ経済貿易自動車農林・水産石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境政治一般政策・法律・規制外交NEW零ホウ汽車、22年販売は2.6倍の11万台中国-浙江車両統計自動車エヌビディア、鴻海と自動運転で提携台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター関連記事中国ＢＹＤ、ＥＶ発売１カ月で７千台の予約タイ車両自動車ＢＹＤのＥＶ440万円、第１弾は来年１月日本車両自動車中国ＢＹＤの電動ＳＵＶ、販売予約が1500台インド車両自動車環境ＢＹＤ、電動乗用車市場でシェア４割目標にインド車両自動車電機環境ＥＶで100店目標、ＢＹＤ日本法人の劉社長日本車両自動車