ＢＹＤの22年新車販売、過去最高の187万台

中国-深センＢＹＤの22年新車販売、過去最高の187万台車両NEW国・地域中国-深セン業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの22年販売、34％増の12万台中国-上海車両統計自動車インフラNEW長城汽車、マレーシアで「好猫」納車開始中国-河北車両自動車NEW理想汽車の22年新車販売、47％増の13万台超中国-北京車両統計自動車NEWＢＹＤの22年新車販売、過去最高の187万台中国-深セン車両統計自動車NEW小鵬汽車の22年納車台数、初の10万台突破中国-広東車両統計自動車NEW自動車統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの22年販売、34％増の12万台中国-上海車両統計自動車インフラNEW広汽集団、30年の販売目標475万台中国-広東車両統計自動車車部品NEW理想汽車の22年新車販売、47％増の13万台超中国-北京車両統計自動車NEWＢＹＤの22年新車販売、過去最高の187万台中国-深セン車両統計自動車NEW関連記事ＢＹＤの新車販売、２月は4.4倍の9.1万台中国-深セン車両統計自動車ＢＹＤの11月新車販売、ＮＥＶが記録更新中国-深セン車両統計自動車ＢＹＤの３月新車販売、３割減の３万台中国-深セン車両統計自動車ＢＹＤの新車販売、11月は前月比５％増中国-深セン車両統計自動車９月の新車販売、11.6％減の239.4万台中国-全国車両統計自動車