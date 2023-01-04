オーストラリア【月次リポート】オーストラリア（12月）経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアニュージーランドその他大洋州日本マクロ経済統計政治一般関連トピックス・特集・連載オーストラリアの月次リポートオーストラリアの月次リポート【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW【月次リポート】オーストラリア（11月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（10月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（９月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（８月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（７月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般関連記事〔政治スポットライト〕日豪２プラス２、自衛隊戦闘機を豪で配備へオーストラリア政治政治一般軍事外交豪青果物連合が訪日、日本企業と交流会開催オーストラリア農水食品・飲料農林・水産〔政治スポットライト〕米豪閣僚会議開催、日本との連携強化で合意オーストラリア政治政治一般軍事外交〔政治スポットライト〕豪国防相と外相、今週は日米で閣僚会合オーストラリア政治貿易政治一般軍事外交横河電、水素事業システム受注 三井出資のＷＡプロジェクトでオーストラリアＩＴＩＴ一般電機化学一般電力・ガス・水道環境政策・法律・規制財政