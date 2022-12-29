香港政府が撤回要求、香港便の空港利用制限

香港香港政府が撤回要求、香港便の空港利用制限PICK UP運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港マカオ日本保健医療空運観光政策・法律・規制政治一般外交社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ピーチ、３～４月の台湾線を減便・運休台湾運輸空運社会一般空港送迎予約ＤＬＧＢ、トラベロカと提携インドネシア観光ベンチャーＩＴ一般陸運観光済州航空、日本路線で割引プロモーション韓国運輸倉庫エアアジアＸ、６月に北海道線就航タイ運輸倉庫空運観光ＪＡＬとキャセイ、コードシェア全便に拡大香港運輸倉庫空運観光