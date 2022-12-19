保健省、ワクチン調達資料を監査委に提出

フィリピン保健省、ワクチン調達資料を監査委に提出PICK UP医薬国・地域フィリピン業種医薬関連タグフィリピン保健医療医薬品政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事ワクチン契約文書は提出可能、保健省フィリピン医薬医薬品財政保健省、11月にも３回目接種実施フィリピン医薬保健医療医薬品社会一般違法な税還付証明、繊維６社で16億ペソフィリピン社会社会一般事件政策・法律・規制保健相、コロナ予算の不適切処理で窮地にフィリピン政治保健医療政治一般財政コロナ予算問題、大統領は保健相擁護フィリピン政治政治一般