【LegalOn Technologies 法務レクチャー】 アジア進出では熟知すべき 不正競争防止法の「肝」

職場からの営業秘密の持ち出しや他社と紛らわしい類似品の製造販売など、公正な競争を妨げる行為を禁じる「不正競争防止法」。外国の公務員への贈賄など国際的な禁止行為も定めており、アジア進出する日系企業は熟知すべき法律だ。LegalOn Technologies（旧称LegalForce）の谷口香織弁護士が、最近の事件や起こしがちな事例を示しながら解説する。