アジア【LegalOn Technologies 法務レクチャー】 アジア進出では熟知すべき 不正競争防止法の「肝」経済NEW職場からの営業秘密の持ち出しや他社と紛らわしい類似品の製造販売など、公正な競争を妨げる行為を禁じる「不正競争防止法」。外国の公務員への贈賄など国際的な禁止行為も定めており、アジア進出する日系企業は熟知すべき法律だ。LegalOn Technologies（旧称LegalForce）の谷口香織弁護士が、最近の事件や起こしがちな事例を示しながら解説する。国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本マクロ経済政策・法律・規制関連記事【LegalForce 法務レクチャー】「買いたたき」に泣かない 下請法を正しく知る（後編）アジア経済政策・法律・規制【LegalForce 法務レクチャー】 無自覚な違反も多い 下請法を正しく知る（前編）アジア経済政策・法律・規制【台湾法律講座】「厳重特殊伝染性肺炎の感染状況警戒レベルが第３級ではない期間の公共工事の工期延長または工事停止の処理方法」の概説台湾経済マクロ経済不動産建設・プラント政策・法律・規制【LegalForce 法務レクチャー】 海外の有事に備える 不可抗力条項とは？アジア経済政策・法律・規制日本を知るフォーラム、マニラで開催フィリピンイベント