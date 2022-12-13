ロシアとのルピー建て貿易決済、近日開始

インドロシアとのルピー建て貿易決済、近日開始経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド金融一般マクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻原油調達量、２カ月連続でロシア産が最大にインド資源貿易石油・石炭・ガスNEWロシアとのルピー建て貿易決済、近日開始インド経済マクロ経済貿易金融一般NEW旧日産工場、ロ大手アフトバスが来年生産再開ロシア車両自動車国産小麦、広がる増産＝食料安保で政府支援拡充日本農水食品・飲料農林・水産国連代表の決定先送り、ロシアを懸念かミャンマー政治政治一般外交ロの無人機入手阻止へ、エンジン輸出禁止＝ＥＵ欧州経済電子・コンピューター政策・法律・規制軍事関連記事４月輸入28％増で過去最高、貿易赤字8392億円日本経済貿易自動車電子・コンピューター石油・石炭・ガスインドからエジプトへ、小麦輸出で協議インド食品貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制インドとロシア、自国通貨での取引模索インド経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス金融一般政治一般政策・法律・規制農村電化、政府が1700億ルピー規模の新政策インド公益インフラ電力・ガス・水道社会一般政策・法律・規制アショクの金融子会社、新規株式公開を計画インド金融自動車二輪車金融一般設備投資証券イベント