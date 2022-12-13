原油調達量、２カ月連続でロシア産が最大に

インド原油調達量、２カ月連続でロシア産が最大に資源NEW国・地域インド業種資源関連タグインドロシア石油・石炭・ガス貿易関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻原油調達量、２カ月連続でロシア産が最大にインド資源貿易石油・石炭・ガスNEWロシアとのルピー建て貿易決済、近日開始インド経済マクロ経済貿易金融一般NEW旧日産工場、ロ大手アフトバスが来年生産再開ロシア車両自動車国産小麦、広がる増産＝食料安保で政府支援拡充日本農水食品・飲料農林・水産国連代表の決定先送り、ロシアを懸念かミャンマー政治政治一般外交ロの無人機入手阻止へ、エンジン輸出禁止＝ＥＵ欧州経済電子・コンピューター政策・法律・規制軍事関連記事中国がロシア産石炭輸入倍増、豪産に痛手オーストラリア資源貿易統計石油・石炭・ガス外交インドの原油調達先、ロシアが２位に浮上インド資源貿易石油・石炭・ガス海運ロ産の原油購入、２カ月で昨年の２倍超にインド資源マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道米が印に警告、ロシア産原油の輸入量急増でインド経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス外交ウクライナ情勢改善なら原油は下落＝ＰＴＴタイ資源マクロ経済貿易石油・石炭・ガス設備投資軍事外交