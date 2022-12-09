深セン入境枠、９日から２千室に拡大

香港深セン入境枠、９日から２千室に拡大PICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW深セン入境枠、９日から２千室に拡大香港社会社会一般政策・法律・規制NEW感染者の隔離５日に短縮、入境後検査も緩和香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW往来正常化に期待高まる、本土の規制緩和で香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW人流戻る、コロナ前水準に 規制緩和で年初から増加傾向ミャンマー経済マクロ経済ＩＴ一般通信保健医療小売りNEW本土のコロナ規制緩和、マカオが旅客増期待マカオ観光マクロ経済観光政策・法律・規制アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW消費回復の流れ強まる コロナ策緩和で旅行・飲食盛況に中国-全国経済マクロ経済陸運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海の飲食店利用、陰性証明不要に中国-上海社会保健医療娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW広州市が消費券発行、計３回配布へ中国-広東経済統計ＩＴ一般保健医療陸運観光娯楽社会一般政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW公共交通のコロナ対策を緩和、交通運輸省中国-全国運輸陸運政策・法律・規制NEW関連記事深セン入境枠、再び１日1000室に減少香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外での乗員隔離を廃止、キャセイ航空香港運輸保健医療空運政策・法律・規制香港在住の旅客便乗員、到着後隔離を廃止香港運輸保健医療空運社会一般政策・法律・規制隔離短縮は「５＋２」か、新政権が検討香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制香港・台湾からの入境は接種必須に＝マカオマカオ社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制