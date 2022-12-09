10月経常赤字641億円、９カ月ぶり

日本10月経常赤字641億円、９カ月ぶり経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本統計貿易関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機10月政府債務、過去最大の13兆６千億ペソフィリピン経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW10月経常赤字641億円、９カ月ぶり日本経済貿易統計NEW中銀0.35％利上げ、５会合連続 引き締め継続へ、外需悪化を懸念インド金融金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】ずっと聞きたかったことオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制比銀の為替リスク「最低」、ムーディーズフィリピン金融金融一般政策・法律・規制企業、ドル建て資金調達増加 金利負担、為替リスクより重くベトナム金融金融一般証券自動車統計吉利の11月販売、７％増の14.5万台中国-浙江車両統計自動車NEW長城汽車の11月販売、３カ月連続マイナス中国-河北車両統計自動車NEW11月新車販売台数、４％増 生産回復や販促活動が後押しインドネシア車両統計自動車NEW10月経常赤字641億円、９カ月ぶり日本経済貿易統計NEW長安汽車の11月販売、３カ月ぶりマイナス中国-重慶車両統計自動車マツダの新車販売、11月は59.6％減中国-全国車両統計自動車貿易統計11月の生産者物価指数、7.2％上昇タイ経済統計NEW日系企業48％が利益改善予想 コロナ反動、原料高や為替が重しベトナム経済マクロ経済統計NEW豪10月貿易黒字、1.8％減 日本向け輸出が減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計NEW10月経常赤字641億円、９カ月ぶり日本経済貿易統計NEW11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業11月輸出額、３カ月連続減少＝電子部品も台湾経済マクロ経済貿易統計関連記事経常黒字96.1％減、８月最小589億円日本経済マクロ経済統計自動車７月の経常黒字86.6％減、円安・原油高で日本経済マクロ経済豪５月の貿易収支、輸出急増で黒字８億＄超オーストラリア経済マクロ経済タイ在留邦人、8.5％増の6.5万人タイ社会マクロ経済統計社会一般09年予算執行、歳入が目標の99.5％インドネシア経済マクロ経済財政