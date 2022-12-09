国連代表の決定先送り、ロシアを懸念か

ミャンマー国連代表の決定先送り、ロシアを懸念か政治NEW国・地域ミャンマー業種政治関連タグ中国ミャンマーロシア政治一般外交関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻国連代表の決定先送り、ロシアを懸念かミャンマー政治政治一般外交NEWロの無人機入手阻止へ、エンジン輸出禁止＝ＥＵ欧州経済電子・コンピューター政策・法律・規制軍事NEW西バルカンＥＵ加盟へ加速、中ロ抑止で関係強化欧州政治政治一般ウクライナ支援で一致、総統とポーランド議員台湾政治政治一般外交ロシア人のパタヤ旅行、増加の見通しタイ観光統計観光政策・法律・規制タイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計関連記事越企業が投資リスクに直面 米識者談、情勢次第で損失拡大もミャンマーＩＴ通信設備投資政治一般政策・法律・規制外交ＲＣＥＰ発効は先送りの方向 国軍の情報相、日本メディア会見でミャンマー経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制外交ロヒンギャ裁判、民主派が改めて代表権主張ミャンマー政治社会一般政治一般ロヒンギャ国際裁判、民主派が異議取り下げミャンマー政治政治一般ＷＨＯ、総会にミャンマー代表の出席認めずミャンマー政治政治一般