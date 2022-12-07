新規感染1817人、前日から2.3倍（６日）

シンガポール新規感染1817人、前日から2.3倍（６日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、続く減少傾向中国-全国社会保健医療医薬品社会一般NEW行動・移動制限緩和、大部分で陰性証明不要中国-全国社会保健医療社会一般NEWコロナで入館原則認めず、在中国大使館中国-全国社会社会一般NEW上海ディズニーランド、８日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽NEW行動・移動制限を大幅緩和 陰性証明・健康コードが基本不要中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染776人、11カ月ぶり低水準（５日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1838人、前日比2.2倍（29日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2388人、前日比2.2倍（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3111人、前日比2.4倍（15日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3568人、前日比2.1倍（８日）シンガポール社会保健医療社会一般