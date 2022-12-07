抗原検査キットの需要急増、規制緩和で

中国-全国抗原検査キットの需要急増、規制緩和で医薬NEW国・地域中国-全国業種医薬関連タグ中国保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ＰＣＲ試薬各社、中間期は明暗中国-全国医薬決算保健医療医薬品新型コロナ抗原検査を導入、感染早期発見へ中国-全国社会保健医療医薬品社会一般ＹＨＬＯ、日本企業から抗原検査キット受注中国-深セン医薬保健医療医薬品華大、セルフ検査キットがＣＥマーク取得中国-深セン医薬決算保健医療その他製造東方生物が英に子会社、検査キット生産か中国-浙江医薬保健医療医薬品バイオ建設・プラント