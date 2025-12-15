11月のエネルギー生産、原炭は0.5％減

中国11月のエネルギー生産、原炭は0.5％減資源NEW国・地域中国業種資源関連タグ中国石油・石炭・ガス電力・ガス・水道統計インフラ中国の最新ニュース山東の銅生産額、27年に2000億元以上へ中国山東鉄鋼鉄鋼・金属鉱業政策・法律・規制NEW時代騏驥、エネ分野で国家電網傘下と提携中国福建公益自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造電力・ガス・水道NEW小売売上高が３年で伸び最小 11月経済指標、軒並み数値悪化中国経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が３年で伸び最小PICK UP経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW香港26年の輸出額は８～９％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW台湾中銀、政策金利据え置きかPICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ