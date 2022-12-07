タイの対ロ輸出、１～10月は４割減に

タイタイの対ロ輸出、１～10月は４割減に経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイロシアマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻ウクライナ支援で一致、総統とポーランド議員台湾政治政治一般外交NEWロシア人のパタヤ旅行、増加の見通しタイ観光統計観光政策・法律・規制NEWタイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計NEWロシア産原油の上限価格措置、中印が鍵インド政治政治一般NEW産油国の生産現状維持、ＯＰＥＣプラス会合中東資源石油・石炭・ガスウクライナ危機長期化、造船・車業界が被害韓国経済マクロ経済自動車その他製造自動車統計テスラの11月中国販売、初の10万台超え中国-全国車両統計自動車NEW奇瑞の11月販売、９％減の10万台中国-安徽車両統計自動車NEWバッテリーＥＶの人気高まる、工業連が指摘タイ車両統計自動車電機環境NEWタイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計NEW９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円タイ金融統計ＩＴ一般金融一般NEWＵＭＷトヨタ、11月販売は23％増の１万台マレーシア車両統計自動車車部品NEW貿易統計農産物・食品輸出、過去最高の81億米ドル韓国食品貿易統計食品・飲料NEWペットフード輸出増、低コストなどで競争力タイ食品貿易統計食品・飲料NEWタイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計NEW世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げインド経済マクロ経済統計NEWトヨタの11月販売18％減、コロナが影響中国-全国車両貿易統計自動車10月の国境貿易、中継貿易不振で３％減少タイ経済マクロ経済貿易統計関連記事20年輸出額６％減、12月は８カ月ぶりプラスタイ経済貿易統計対豪州輸出が堅調、売り込み強化タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電機食品・飲料化学一般鉄鋼・金属宝石・宝飾品農林・水産マッサージ師派遣自由化、タイ政府が要請オーストラリア商業マクロ経済貿易自動車二輪車電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般鉄鋼・金属宝石・宝飾品農林・水産卸売りその他サービス小売りマッサージ師派遣自由化、商務省が豪に要請タイ商業マクロ経済貿易自動車二輪車電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般鉄鋼・金属宝石・宝飾品農林・水産卸売りその他サービス小売り投資委員会、発電など大型事業3件認可タイ経済マクロ経済電子・コンピューター食品・飲料化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス設備投資不動産建設・プラント倉庫空運環境イベント政策・法律・規制