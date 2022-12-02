【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測で

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測で金融国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済統計貿易政策・法律・規制政治一般外交軍事関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機フィリピン為替情報アジア通貨安の危機ペソ、55ペソ台に持ち直し 約４カ月ぶり、先行き不安もフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制中銀総裁、来年半ばに「利上げ終了も」フィリピン経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交外為基金、１～９月の運用で過去最大の赤字香港金融金融一般証券【為替・金利】マレーシアの為替・金利動向と展望・12月マレーシア金融金融一般証券米ドル建て個人向け国債、来年３月に発行フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政ＧＤＰ【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交７～９月のＧＤＰは6.3％増 成長鈍化、下振れリスク高まりインド経済マクロ経済統計22年のＧＤＰ成長率予測、3.06％に下方修正台湾経済マクロ経済統計財政局、物価落ち着きタイ経済は安定と評価タイ経済マクロ経済統計金融一般設備投資観光政策・法律・規制財政23年の成長率1.8％に下落 ＯＥＣＤが展望、高物価など影響韓国経済マクロ経済統計22年の経済成長率3.5％に 政府予測、輸出鈍化が足かせシンガポール経済マクロ経済統計貿易統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食上海の外資企業番付、首位はアップル中国-上海経済マクロ経済統計コメ輸入制限案、飼料値上がり懸念＝商議所ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制対日輸出は増勢基調を維持 前年比２倍超、衣類好調でミャンマー経済マクロ経済貿易統計自動車繊維その他製造農林・水産11月製造業ＰＭＩ52.7、分岐点超え続くフィリピン経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】ペソは２カ月ぶり高値、米インフレ鈍化でフィリピン金融マクロ経済貿易保健医療金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソ相場、一時57ペソ台まで上昇フィリピン金融マクロ経済貿易統計保健医療インフラ金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソ最安値付近で推移、比中銀は通貨防衛に決意フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】世界的な利上げ観測、ペソ安に拍車フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、タカ派な米利上げでフィリピン経済マクロ経済保健医療金融一般証券社会一般政治一般政策・法律・規制外交関連記事【フィリピン為替情報】ペソは２カ月ぶり高値、米インフレ鈍化でフィリピン金融マクロ経済貿易保健医療金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、タカ派な米利上げでフィリピン経済マクロ経済保健医療金融一般証券社会一般政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、米利上げ継続観測受けフィリピン経済マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】約16年半ぶりのペソ安、景気減速懸念広がるフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは３週間ぶり高値、比金融政策の正常化など好感フィリピン金融マクロ経済金融一般証券社会一般政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交