重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増

中国-重慶重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増経済国・地域中国-重慶業種経済関連タグ中国自動車その他製造小売り外食・飲食マクロ経済統計貿易自動車統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食ＮＩＯの11月販売、30.3％増の1.4万台中国-上海車両統計自動車小鵬の納車台数、４カ月連続の１万台割れ中国-広東車両統計自動車広東工業企業の利益、１～10月は９％減中国-広東経済マクロ経済統計その他製造零ホウ汽車、11月販売は8047台中国-浙江車両統計自動車ＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車貿易統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食上海の外資企業番付、首位はアップル中国-上海経済マクロ経済統計コメ輸入制限案、飼料値上がり懸念＝商議所ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制対日輸出は増勢基調を維持 前年比２倍超、衣類好調でミャンマー経済マクロ経済貿易統計自動車繊維その他製造農林・水産11月製造業ＰＭＩ52.7、分岐点超え続くフィリピン経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交関連記事重慶の１～７月経済統計、鉱工業は６％増中国-重慶経済マクロ経済統計重慶の１～５月経済統計、鉱工業は6.3％増中国-重慶経済マクロ経済統計重慶の１～４月経済統計、鉱工業は７％増中国-重慶経済マクロ経済統計重慶の１～２月経済統計、鉱工業は7.9％増中国-重慶経済マクロ経済統計重慶の１～８月経済統計、鉱工業は3.4％増中国-重慶経済マクロ経済統計