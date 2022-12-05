財務相、コロナワクチン無料接種の終了提言

フィリピン財務相、コロナワクチン無料接種の終了提言医薬国・地域フィリピン業種医薬関連タグフィリピン保健医療医薬品財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事企業はワクチン接種無料に、労働省指針フィリピン医薬保健医療医薬品雇用・労務マクドナルド、従業員にワクチン無料接種フィリピン医薬食品・飲料保健医療医薬品外食・飲食外国人へのワクチン接種無料に、国民優先もマレーシア医薬保健医療社会一般政策・法律・規制アジア開銀、ワクチン供給に2500万ドル支援フィリピン医薬保健医療社会一般財政コロナワクチン接種希望、首都圏住民の25％フィリピン医薬統計保健医療医薬品