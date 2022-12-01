11月ＣＰＩ、5.42％上昇

インドネシア11月ＣＰＩ、5.42％上昇２カ月連続鈍化、ピークアウトか経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＣＰＩ11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計11月のＰＭＩは44.6に低迷 インフレ圧力が再加速、重しにミャンマー経済マクロ経済統計その他製造設備投資雇用・労務政策・法律・規制10月ＣＰＩは6.9％上昇、旅費伸び悩みで減速オーストラリア経済マクロ経済統計食品・飲料観光政策・法律・規制【為替マーケット分析】潮流の行方オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制22年のＧＤＰ成長率予測、3.06％に下方修正台湾経済マクロ経済統計財政局、物価落ち着きタイ経済は安定と評価タイ経済マクロ経済統計金融一般設備投資観光政策・法律・規制財政関連記事10月輸出、前年比12％増 資源けん引、貿易黒字30カ月連続インドネシア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道７～９月ＧＤＰ成長率5.72％ 資源輸出好調で伸び加速インドネシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り10月消費者物価、5.71％上昇 減速も２カ月連続５％超インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道９月輸出20％増、伸び鈍化 前月比は輸出入ともマイナスにインドネシア経済マクロ経済貿易統計電機その他製造石油・石炭・ガス鉱業９月ＣＰＩ、６％迫る上昇率 補助金対象燃料の値上げ影響インドネシア経済マクロ経済統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道