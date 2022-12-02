NNA ASIA

サービス案内
    シンガポール

    新規登録の小型商用車、ＥＶが28％に拡大

    車両
    国・地域
    シンガポール
    業種
    車両
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアにＥＶ化の波

    自動車統計

    関連記事