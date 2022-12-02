丸亀製麺が中国再進出、来年モデル店

中国-全国丸亀製麺が中国再進出、来年モデル店日系企業進出サービス国・地域中国-全国業種サービス関連タグ中国日本食品・飲料外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向丸亀製麺が中国再進出、来年モデル店中国-全国サービス食品・飲料外食・飲食住友ベークライト、南通で樹脂成形材増産中国-江蘇製造化学一般その他製造設備投資建設・プラント車部品オカムラ、杭州にオフィスチェア工場中国-浙江製造その他製造設備投資建設・プラント自走式ロープウエーのＺｉｐ、産学連携マレーシア運輸ベンチャーインフラ陸運社会一般ＤＸのＳａｎｓａｎ、セブに開発拠点フィリピンＩＴＩＴ一般その他サービスベネッセが現法設立、模試事業を開始インド社会その他サービス教育関連記事丸亀製麺ロシア店停止へ、供給網混乱ロシアサービス食品・飲料外食・飲食「丸亀製麺」韓国から撤退韓国サービス食品・飲料外食・飲食トリドールが本店を東京に、「丸亀製麺」運営日本サービス外食・飲食トリドール、香港の麺チェーン店を買収香港食品決算食品・飲料設備投資卸売り小売りトリドール、ヤンゴンの学校建設に寄付金ミャンマー食品マクロ経済食品・飲料電力・ガス・水道卸売り不動産建設・プラント社会一般教育小売り