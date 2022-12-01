高まる訪日意欲、回復へ一歩

台湾高まる訪日意欲、回復へ一歩台湾の水際対策緩和（２）PICK UP観光国・地域台湾業種観光関連タグ台湾日本観光マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報台湾の水際対策緩和アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制台湾の水際対策緩和高まる訪日意欲、回復へ一歩 台湾の水際対策緩和（２）台湾観光マクロ経済観光訪台旅行者、回復はこれから 台湾の水際対策緩和（１）台湾観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制関連記事訪台旅行者、回復はこれから 台湾の水際対策緩和（１）台湾観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制観光業、水際対策緩和を歓迎 コロナ前回復には時間必要と指摘台湾観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制入国上限５万人に、観光受け入れ国制限撤廃日本観光空運観光小売り続伸、観光など上昇＝台湾株式台湾金融金融一般証券茨城県が地場メディアと交流会、果物などＰＲマレーシア観光マクロ経済観光娯楽