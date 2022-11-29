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    ホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで

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    ホンダは28日、東風汽車集団との合弁、東風本田汽車（東風ホンダ）が湖北省武漢市に持つ工場の稼働を一時停止したと明らかにした。新型コロナウイルスの感染拡大で工場周辺が封鎖され、従業員の出社に影響が出ているためと説明した。

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