ホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで

中国-全国ホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナでPICK UP車両NEWホンダは28日、東風汽車集団との合弁、東風本田汽車（東風ホンダ）が湖北省武漢市に持つ工場の稼働を一時停止したと明らかにした。新型コロナウイルスの感染拡大で工場周辺が封鎖され、従業員の出社に影響が出ているためと説明した。国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国日本自動車機械その他製造関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事ホンダ、パワープロダクツのタイ販売を強化タイ製造その他製造ホンダ、武漢工場を約２週間ぶり再開中国-湖北車両自動車保健医療建設・プラントホンダ武漢工場に再開許可か、中国報道中国-湖北車両自動車保健医療車部品ホンダ完成車工場、きょうから操業再開中国-広東車両マクロ経済統計自動車二輪車雇用・労務嘉陵―本田、汎用事業に重点の新方針中国-全国貿易自動車二輪車機械