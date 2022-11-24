アンワル新政権、船出は不安定＝識者

マレーシアアンワル新政権、船出は不安定＝識者PICK UP政治NEW国・地域マレーシア業種政治関連タグマレーシア政策・法律・規制政治一般選挙社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載マレーシアで総選挙マレーシアで総選挙希望連盟アンワル氏、首相に 旧与党と連立も事実上の政権交代マレーシア政治政治一般選挙NEW希望連盟のアンワル氏が首相に、国王が任命マレーシア政治政治一般NEWアンワル新政権、船出は不安定＝識者マレーシア政治社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制選挙NEW希望連盟政権の３州、州議会選同時実施検討マレーシア政治社会一般政治一般選挙NEW闘争制し頂点へ、改革掲げ野党勢力育てるマレーシア政治政治一般NEW落選のマハティール氏「執筆活動に注力」マレーシア政治政治一般選挙NEW関連記事希望連盟アンワル氏、首相に 旧与党と連立も事実上の政権交代マレーシア政治政治一般選挙NEWテイクオフ：久しぶりの日韓戦で、来…韓国社会社会一般【第10位】与党ＢＪＰ、２つの地方議会選で大敗インド政治政治一般民主党党首が引責辞任、新旧世代交代へタイ政治政治一般選挙【第4位】年末選挙で民進党第1党に台湾政治一般