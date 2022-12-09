若者票、宗教保守躍進を下支え

マレーシア若者票、宗教保守躍進を下支え有権者の８割が投票権行使＝調査PICK UP政治NEW国・地域マレーシア業種政治関連タグマレーシア政治一般選挙社会一般教育文化・宗教関連トピックス・特集・連載マレーシアで総選挙マレーシアで総選挙若者票、宗教保守躍進を下支え 有権者の８割が投票権行使＝調査マレーシア政治社会一般教育文化・宗教政治一般選挙NEWペナン州議会選「一部の議席確保に危機感」マレーシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEWサバ州で内紛、ハジジ州首相らＰＰＢＭ離党マレーシア政治政治一般選挙NEW在外投票で独自「供給網」、民間団体マレーシア政治政治一般選挙NEWアンワル政権の副大臣27人、就任宣誓マレーシア政治政治一般選挙アンワル政権の閣僚・副大臣一覧（表）マレーシア政治政治一般選挙関連記事ペナン州議会選「一部の議席確保に危機感」マレーシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW希望連盟と国民戦線が連立模索、過半数目指しマレーシア政治社会一般政治一般選挙マハティール氏ら有力議員に「番狂わせ」マレーシア政治社会一般政治一般選挙〔雨期乾期〕王宮に２階建て観光バスで登場マレーシア政治社会一般イベント政治一般野党３党、アンワル氏の後継めぐり会合マレーシア政治政治一般