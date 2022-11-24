希望連盟アンワル氏、首相に

マレーシア希望連盟アンワル氏、首相に旧与党と連立も事実上の政権交代PICK UP政治NEW国・地域マレーシア業種政治関連タグマレーシア政治一般選挙関連トピックス・特集・連載マレーシアで総選挙マレーシアで総選挙希望連盟アンワル氏、首相に 旧与党と連立も事実上の政権交代マレーシア政治政治一般選挙NEW希望連盟のアンワル氏が首相に、国王が任命マレーシア政治政治一般NEWアンワル新政権、船出は不安定＝識者マレーシア政治社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制選挙NEW希望連盟政権の３州、州議会選同時実施検討マレーシア政治社会一般政治一般選挙NEW闘争制し頂点へ、改革掲げ野党勢力育てるマレーシア政治政治一般NEW落選のマハティール氏「執筆活動に注力」マレーシア政治政治一般選挙NEW関連記事アンワル新政権、船出は不安定＝識者マレーシア政治社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制選挙NEW政局混乱、経済に影響の恐れ 新政権樹立遅れで不透明性高まるマレーシア経済マクロ経済政治一般選挙希望連盟と国民戦線が連立模索、過半数目指しマレーシア政治社会一般政治一般選挙総選挙、連立の行方が焦点に 主要３勢力とも過半数獲得できずマレーシア政治政治一般選挙イスマイルサブリ氏が新首相に 政権基盤に不安を抱えての船出マレーシア政治保健医療政治一般政策・法律・規制