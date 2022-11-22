コロナ警戒レベル見直しへ

フィリピンコロナ警戒レベル見直しへ５日に協議、行動制限と切り離しPICK UP社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事コロナ警戒レベル、行動制限と切り離しへフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏、コロナ警戒レベル「１」を延長フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏のコロナ規制延長 15日まで、医療体制に余裕フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制政府、コロナ規制見直し ８月に新枠組み、経済正常化へフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏のコロナ規制延長 ７月15日まで、次期政権に持越しフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制