インドネシア【今月の消費者】スルヤンティニさん・自営業（54歳）社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア社会一般関連トピックス・特集・連載今月の消費者今月の消費者【今月の消費者】スルヤンティニさん・自営業（54歳）インドネシア社会社会一般NEW【今月の消費者】リズカさん・会社員（30）インドネシア社会社会一般【今月の消費者】リズキさん・売店経営（33）インドネシア社会社会一般【今月の消費者】フスヌルさん・自営業（58歳）インドネシア社会社会一般【今月の消費者】ノフィさん・会社員（37歳）インドネシア社会社会一般【今月の消費者】アニサさん・会社員（28）インドネシア社会社会一般関連記事【今月の消費者】フスヌルさん・自営業（58歳）インドネシア社会社会一般【今月の消費者】ウランさん・自営業（35）インドネシア社会社会一般【今月の消費者】マクムールさん・自営業（65）インドネシア社会社会一般大手行、法改正で住宅融資審査を厳格化オーストラリア金融金融一般不動産政策・法律・規制自営業の開業を制限、政府が対策へ韓国経済マクロ経済卸売りその他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り