インドネシア【今月の消費者】ニサさん・会社員

インドネシアの最新ニュース
地場再エネ、廃棄物発電２カ所の建設準備
食品廃棄物から炭素クレジット、栄養庁が関心
ダナンタラのガバナンスは脆弱、専門家が懸念