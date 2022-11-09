新規感染442人、前日から77人増

ベトナム新規感染442人、前日から77人増安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事新規感染365人、前日から124人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染582人、前日から41人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染673人、前日から348人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染1587人、前日から２人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染777人、前日から８人増ベトナム社会保健医療社会一般