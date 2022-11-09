首都圏共用オフィス需要、コロナ前の２倍に

フィリピン首都圏共用オフィス需要、コロナ前の２倍に建設NEW国・地域フィリピン業種建設関連タグフィリピン不動産ＩＴ一般その他サービス統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事マレーシアの共用オフィス会社、首都圏進出フィリピン建設その他サービス不動産首都圏のオフィス空室率４％以下、ＢＰＯ需要でフィリピン建設統計ＩＴ一般通信不動産建設・プラントリージャス、首都圏４カ所に賃貸オフィス開設フィリピン建設不動産建設・プラントＢＰＯ産業活況でオフィス不足、賃料も上昇傾向フィリピン建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス不動産雇用・労務需要増も域内で最安のオフィス賃料＝ＣＢＲＥフィリピン建設統計ＩＴ一般その他サービス不動産建設・プラント