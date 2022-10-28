ミスタードーナツ、４月に１号店

シンガポールミスタードーナツ、４月に１号店日系企業進出PICK UPサービス更新国・地域シンガポール業種サービス関連タグシンガポール日本食品・飲料外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ニトリが北京に初出店、11月４日に２店中国-北京商業その他製造小売りNEW送電線工事のＥＴＳ、現法設立へマレーシア公益電力・ガス・水道NEWミスタードーナツ、４月に１号店シンガポールサービス食品・飲料外食・飲食更新スシロー進出、12月に子会社設立インドネシアサービス食品・飲料外食・飲食ニプロ、来年１月に販社の営業開始フィリピン医薬保健医療精密機器セガが現法、東南アの市場調査拠点シンガポール媒体娯楽関連記事【月次リポート（５月）】動向インドネシア経済マクロ経済食品・飲料卸売り観光小売りダスキン、首都にミスタードーナツ１号店インドネシア食品食品・飲料設備投資その他サービス建設・プラント和食ＲＥ＆Ｓ、４倍増収目標：新本社ビル完成で業務拡大シンガポール商業食品・飲料卸売りその他サービス小売りミスタードーナツ初進出： 首都圏できょう22日開店マレーシア商業食品・飲料卸売り小売り東日本大震災、地場企業の経済活動にも影響シンガポール経済マクロ経済貿易食品・飲料卸売り不動産海運観光環境小売り