来年の経済成長率は前年割れ

シンガポール来年の経済成長率は前年割れ金融庁予測、物価は高止まり経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグ中国シンガポール米国マクロ経済統計ＣＰＩ河北省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW山西省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW東南アの中期的回復に明暗 ＣＬＭＶ、最貧の２カ国が停滞ASEAN経済マクロ経済統計財政NEW来年の経済成長率は前年割れ 金融庁予測、物価は高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW中銀、0.5％追加利上げ ルピア安抑制で4.75％にインドネシア金融貿易鉄鋼・金属石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制江蘇のＣＰＩ、９月は2.8％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～９月は3.1％成長中国-重慶経済マクロ経済統計NEW湖北省のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国-湖北経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW河北省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW東南アの中期的回復に明暗 ＣＬＭＶ、最貧の２カ国が停滞ASEAN経済マクロ経済統計財政NEW来年の経済成長率は前年割れ 金融庁予測、物価は高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW関連記事消費者物価3.2%上昇、８年７カ月ぶり高水準シンガポール経済マクロ経済統計ＣＰＩ0.6％上昇、２カ月連続で今年最高の伸びシンガポール経済マクロ経済統計６月消費者物価、0.6％上昇シンガポール経済マクロ経済統計５月消費者物価指数、0.4％上昇シンガポール経済マクロ経済統計金融庁のマクロ経済報告、来年も成長緩やかシンガポール経済マクロ経済政策・法律・規制