日本の越産バナナ輸入額、１～８月は38％増

ベトナム日本の越産バナナ輸入額、１～８月は38％増食品NEW国・地域ベトナム業種食品関連タグベトナム日本食品・飲料農林・水産統計貿易貿易統計山西省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW日本の越産バナナ輸入額、１～８月は38％増ベトナム食品貿易統計食品・飲料農林・水産NEW９月のコメ輸出、6.6万トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW９月の輸出5.7％増、伸びが鈍化中国-全国経済マクロ経済貿易統計９月の輸出7.8％増、貿易赤字は６カ月連続タイ経済マクロ経済貿易統計四川省のＧＤＰ、１～９月は1.5％成長中国-四川経済マクロ経済貿易統計設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食関連記事中国、ベトナム産トウガラシの輸入再開許可ベトナム農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制中国、今度は穀物ＣＢＨの大麦を輸入禁止にオーストラリア農水貿易農林・水産上海海関、食品輸入額が24カ月連続で増加中国-上海食品マクロ経済貿易統計食品・飲料日本の比産バナナ輸入量、34％増加フィリピン食品貿易統計食品・飲料農林・水産社会一般ベトナム、米国産農産物輸入で融資獲得ベトナム農林・水産金融一般