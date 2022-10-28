香港空港、顔認証のみで搭乗手続き可能に

香港香港空港、顔認証のみで搭乗手続き可能に運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港空運ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの入国規制緩和の動き（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW香港空港、顔認証のみで搭乗手続き可能に香港運輸ＩＴ一般電子・コンピューター空運社会一般政策・法律・規制NEW訪日観光、復活へ急ピッチ 制限解除、ビザ取得なお課題ベトナム観光統計空運観光政策・法律・規制外交NEW海外人員の往来を利便化 地方がファストトラック導入へ中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政「逆隔離」施設の求人始まる 実施間近か、落馬洲で準備着々香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制マンウェイン検問所の再開、中国と協議ミャンマー経済マクロ経済貿易関連記事広州空港、国内線で顔認証の導入拡大中国-広東運輸ＩＴ一般空運出境手続き前に顔認証のｅゲート、香港空港香港運輸ＩＴ一般空運エアアジア、アジア初の顔認証で搭乗可能にマレーシア運輸ＩＴ一般空運空港に自動受託手荷物預け機導入、来月から香港運輸ＩＴ一般その他サービス倉庫空運チャンギ空港、自動荷物預入機を試験導入シンガポール運輸倉庫空運