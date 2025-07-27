７～９月経済は伸び鈍化も、財政長官が予測

香港７～９月経済は伸び鈍化も、財政長官が予測経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済貿易政策・法律・規制イベントＧＤＰ海南省、産業クラスターの育成に注力中国海南経済マクロ経済保健医療その他製造その他サービス空運観光政策・法律・規制NEW７～９月経済は伸び鈍化も、財政長官が予測香港経済マクロ経済貿易イベント政策・法律・規制NEWマカオの実質ＧＤＰ、４～６月は5.1％増マカオ経済マクロ経済統計観光台湾の関税率20％、日本超え 工作機械に打撃、巨額投資警戒も台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造機械政策・法律・規制米「相互関税」、タイは19％ 競争維持も、輸入関税９割撤廃かタイ経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交貸出残高の伸び上限緩和へ、国家銀ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制香港の最新ニュース香港好物節、８月に第２回を開催香港商業ＩＴ一般イベント政策・法律・規制小売り反発、ハンセン指数は0.9％高＝香港株式香港金融金融一般証券NEW香港も金利据え置き、米に追随香港金融金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事マレーシア未来志向の発展的５カ年計画PICK UP経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW中国新卒者が就職先に地方志向PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW香港チョンキン・マンションの今独自PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラント観光社会一般文化・宗教外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ