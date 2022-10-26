新型コロナの域内感染者、26日は４万261人

台湾新型コロナの域内感染者、26日は４万261人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事新型コロナの域内感染者、19日は４万4601人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、29日は４万4665人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、28日は４万8421人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、18日は３万9330人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、14日は４万9540人台湾社会保健医療社会一般