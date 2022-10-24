【香港・マカオ経済統計】９月

香港【香港・マカオ経済統計】９月経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計四川省のＧＤＰ、１～９月は1.5％成長中国-四川経済マクロ経済貿易統計設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食北京市のＧＤＰ、１～９月は0.8％成長中国-北京経済マクロ経済貿易統計自動車医薬品その他製造インフラ設備投資卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り９月の輸出額9.1％減、５カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）前月に続き５カ国でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り関連記事【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済統計経済統計【9月】香港統計