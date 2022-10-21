大統領、コロナ緊急事態からの脱却に意欲

フィリピン大統領、コロナ緊急事態からの脱却に意欲社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（20日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般NEW９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光NEW関連記事公衆衛生上の災害事態、年末まで延長フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制財政コロナ災害事態を年内延長へ、大統領支持フィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制公衆衛生の緊急事態解除せずフィリピン社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制国内全土の災害事態を宣言、大統領フィリピン社会保健医療社会一般新型肺炎で緊急事態宣言、ＷＨＯ中国-全国社会保健医療社会一般