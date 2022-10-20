中銀、0.5％追加利上げ

インドネシア中銀、0.5％追加利上げルピア安抑制で4.75％に金融NEW国・地域インドネシア業種金融関連タグインドネシア日本米国鉄鋼・金属金融一般石油・石炭・ガス貿易政策・法律・規制ＣＰＩ中銀、0.5％追加利上げインドネシア金融貿易鉄鋼・金属石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制NEW江蘇のＣＰＩ、９月は2.8％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計浙江のＣＰＩ、９月は2.9％上昇中国-浙江経済マクロ経済統計広東省のＣＰＩ、９月は2.6％上昇中国-広東経済マクロ経済統計９月ＣＰＩは2.8％上昇、20年４月以来の高さ中国-全国経済マクロ経済統計北京の９月ＣＰＩ、2.1％上昇＝0.2Ｐ拡大中国-北京経済マクロ経済統計ＧＤＰ中銀、0.5％追加利上げインドネシア金融貿易鉄鋼・金属石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制NEW７～９月の経済成長率4.4％シンガポール経済マクロ経済統計公的債務のＧＤＰ比、低下する見通しタイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制22年経済成長率は5.4％、ＩＭＦが上方修正マレーシア経済マクロ経済統計23年は４～５％成長予想、サービス業けん引マレーシア経済マクロ経済統計ＩＭＦ、中国の23年成長率4.4％に下方修正中国-全国経済マクロ経済統計不動産関連記事中銀、政策金利4.25％にインドネシア金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制政策金利3.75％に引き上げ、インフレ予防でインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制政策金利0.25ポイント引き下げ、２カ月連続インドネシア経済マクロ経済金融一般財政政策金利を6.00％に、引き上げ今年６回目インドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政政策金利を0.25％引き上げインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制