保健省、コロナ派生型確認で接種呼びかけ

フィリピン保健省、コロナ派生型確認で接種呼びかけ社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事保健当局、変異株ＸＢＢへの警戒を強めるタイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ重症者と死亡者、数週間で減少へタイ医薬統計保健医療医薬品政策・法律・規制豪のコロナ死者数、今年は１万３千人か＝調査オーストラリア社会マクロ経済統計保健医療社会一般新規感染者、１日２万人超の恐れ＝ＣＣＳＡタイ社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、増加ペース鈍化フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制