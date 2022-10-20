シノバック製ワクチン、６～17歳に接種認可

フィリピンシノバック製ワクチン、６～17歳に接種認可社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事シノバック製接種者、３回目は予約不要シンガポール社会保健医療社会一般中国製ワクチン接種者、年内の追加接種要請シンガポール社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制今月からワクチン追加接種を開始、保健省ベトナム医薬保健医療シノバック製ワクチン接種、予約受付開始シンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制シノバック製ワクチン、４～６週間で新在庫シンガポール社会保健医療医薬品社会一般