コロナ感染、減少傾向

フィリピンコロナ感染、減少傾向週1.5万人、専門家「収束近い」社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事保健省、ＷＨＯのコロナ収束視野に同調フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、再び拡大期にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制外出制限緩和、首都圏などフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏、コロナ陽性率50％フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制感染拡大、月末ピークの公算フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制