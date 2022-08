〔アジア人事〕ヤマハ発動機

上場企業のアジア関連人事(8月31日発表) ▼ヤマハ発動機 (9月1日)佐久間 巧【新】Yamaha Robotics Manufacturing Asia Co., Ltd. 社長 兼 Yamaha Robotics (Thailand) Co., Ltd. 社長(タイ)【旧】株式会社新川