テイクオフ:6月以降の水際対策緩和…

6月以降の水際対策緩和で日本も外国人旅行者の受け入れを再開したが、個人旅行の解禁はまだのようだ。ただ、大手格安航空会社(LCC)のエアアジアが日本線を復活させるという。近く風向きが変わるのかもしれない。

もうすぐ3歳になる息子の口ぐせは「I want Japan airplane(飛行機に乗って日本に行きたい)」。数カ月前に同じ階に住んでいた日本人一家が帰国し、「●●くんは飛行機で日本に帰ったよ」と教えたころからしきりに口にするようになった。最近、日本に行けばお気に入りのミニカーの専門店があるということも知ったようで、「I want Japan shopping. Please, please, mummy!」としきりにねだってくる。

生後半年ほどでコロナ禍が始まったため、海外旅行はおろか飛行機に乗ったこともない。家族そろってふるさとの土を踏めるよう、早期の「開国」を期待している。(旗)