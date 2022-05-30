マレーシア 運輸
  • 小
  • 大
  • 印刷する

格安航空キャピタルＡ、１Ｑ増収も赤字拡大

マレーシアの格安航空会社（ＬＣＣ）大手キャピタルＡ（旧エアアジア・グループ）が26日発表した2022年第１四半期（１～３月）決算は、売上高が前年同期比2.5倍の８億1,178万リンギ（約235億6,800万円）で、純損益は９億379万リンギの赤字だった。赤字幅は前年同期の７億6,742万リンギから拡大した。

新型コロナウイルス対策の規制緩和や春節（旧正月）での需要増で増収となった一方で、燃料費やメンテナンス費が増加したことで赤字幅は拡大した。航空部門の売上高は前年同期比2.7倍の６億2,900万リンギだった。

航空貨物・物流子会社テレポートの売上高は前年同期比57.6％増の１億4,695万リンギ、エアアジアの専用アプリ「エアアジアスーパーアプリ」は2.9倍の5,773万リンギ、電子財布「ビッグペイ」は28.3％増の599万リンギだった。

エアアジア・グループのトニー・フェルナンデス最高経営責任者（ＣＥＯ）は、新型コロナ対策の規制緩和が航空、非航空両部門に利益をもたらすと説明。「事業回復に伴い、従業員の再雇用に向けた準備を進めている」と述べた。


関連国・地域： マレーシア
関連業種： 運輸マクロ・統計・その他経済

トピックス 「アジアの新型コロナ情報」

その他記事

すべての文頭を開く
マレーシア 社会

新規感染1155人、４日連続で千人台（17:49）

アジア 社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）（19:54）

マレーシア 経済

今年のハラル輸出、コロナ前の水準超えへ（18:10）

シンガポール 社会

テイクオフ：マレーシアが鶏肉の輸出…（05/30）

マレーシア 社会

テイクオフ：自宅を出ると、独特な匂…（05/30）

マレーシア 政治

日マレーシア首脳が初対面　外交関係樹立65周年、関係強化へ（05/30）

アジア 社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）（05/30）

マレーシア 社会

新規感染1645人、３日連続千人台（05/30）

マレーシア 金融

ＲＭ１＝29.0円、＄１＝ＲＭ4.38（27日）（05/30）

日本 社会

日本入国、６月から98カ国・地域が検査免除に（05/30）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - マレーシア

  1. 【マレーシア】日マレーシア首脳が初対面　外交関係樹立65周年、関係強化へ
  2. 【マレーシア】22年新車販売台数予想を下方修正＝フィッチ
  3. 【マレーシア】テイクオフ：自宅を出ると、独特な匂…
  4. 【マレーシア】マレーシア味の素、22年３月期は64％減益
  5. 【マレーシア】《安全》新規感染1645人、３日連続千人台
  6. 【マレーシア】サル痘流行地域からの入国者、アプリで監視
  7. 【マレーシア】週内に内閣改造か、ハムザ氏副首相昇格も
  8. 【マレーシア】ペトロナス小売部門、１～３月期は38％減益
  9. 【マレーシア】政府、観光客誘致でエクスペディアと提携
  10. 【マレーシア】今年のハラル輸出、コロナ前の水準超えへ

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク Instagramリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約