格安航空キャピタルＡ、１Ｑ増収も赤字拡大

マレーシアの格安航空会社（ＬＣＣ）大手キャピタルＡ（旧エアアジア・グループ）が26日発表した2022年第１四半期（１～３月）決算は、売上高が前年同期比2.5倍の８億1,178万リンギ（約235億6,800万円）で、純損益は９億379万リンギの赤字だった。赤字幅は前年同期の７億6,742万リンギから拡大した。

新型コロナウイルス対策の規制緩和や春節（旧正月）での需要増で増収となった一方で、燃料費やメンテナンス費が増加したことで赤字幅は拡大した。航空部門の売上高は前年同期比2.7倍の６億2,900万リンギだった。

航空貨物・物流子会社テレポートの売上高は前年同期比57.6％増の１億4,695万リンギ、エアアジアの専用アプリ「エアアジアスーパーアプリ」は2.9倍の5,773万リンギ、電子財布「ビッグペイ」は28.3％増の599万リンギだった。

エアアジア・グループのトニー・フェルナンデス最高経営責任者（ＣＥＯ）は、新型コロナ対策の規制緩和が航空、非航空両部門に利益をもたらすと説明。「事業回復に伴い、従業員の再雇用に向けた準備を進めている」と述べた。